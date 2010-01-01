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قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة

الثلاثاء 02 يوليو 2019 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم.. ابن آخر للقيادي حسن يوسف يهرب من الضفة ويعد بكشف تفاصيل خطيرة


ترجمة الحدث

زعمت القناة العبرية 12 إنها ستبث غدا مقابلة مع أحد أبناء القيادي في حركة حماس حسن يوسف، يتحدث فيها عن هروبه من الضفة الغربية إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا.

ولم تذكر القناة اسمه، واكتشفت بالإشارة إلى أنه ابن آخر لحسن يوسف غير العميل مصعب الذي كشف قبل عدة سنوات عن ارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية.

وفقا للقناة، وعد ابن القيادي يوسف بالكشف عن تفاصيل خطيرة في حركة حماس وغيرها من التنظيمات على حد زعمه .

وفي عام 2010، كشف الابن الأكبر للشيخ يوسف، مصعب، عن ارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية وعمله لصالحها لسنوات، وقد تبرأ منه والده حينها.

ويعتبر الشيخ حسن يوسف من أبرز مؤسسي وقيادات حركة حماس، ومن مبعدي مرج الزهور، وقضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عاما.

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