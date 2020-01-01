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ترامب: إيران تلعب بالنار

الثلاثاء 02 يوليو 2019 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: إيران تلعب بالنار


وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن "إيران تلعب بالنار" من خلال تجاوزها الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترامب، خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لديه رسالة لإيران، إنه لا يمكن أن يعلن أي شيء جديد، إلا أن السلطات الإيرانية تعرف ما الذي تفعله فهي "تلعب بالنار".

وأعلنت إيران،  عن تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلوغرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات كثيرة موجعة على الجمهورية الإسلامية.

وتعليقا على هذا التطور، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي، وإنما بدأت باتخاذ إجراءات طبيعية بعد انقضاء فترة الـ 60 أسبوعا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران ستتراجع عن خطوتها فور بدء الدول الأوروبية الثلاثة الباقية في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتنفيذ التزاماتها لحماية الجمهورية الإسلامية من تداعيات العقوبات الأمريكية.

فيما دعت الولايات المتحدة، عبر بيان صدر عن البيت الأبيض، إلى إلزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على الإطلاق، متهمة إياها بانتهاك الاتفاق النووي ومتعهدة بمواصلة حملة "الضغط الأقصى" على الجمهورية الإسلامية.

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