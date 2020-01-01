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تحذيرات من عودة داعش للسيطرة على الشرق الأوسط

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من عودة داعش للسيطرة على الشرق الأوسط


القدس المحتلة / سما /

حذر المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي برات مكجورك في كلمته التي ألقاها في مؤتمر هرتسيليا المنعقد في اسرائيل من عدم المبالاة في الشرق الأوسط.

ووفقا للقناة العبرية السابعة فقد حذر برات من عودة تنظيم داعش الإرهابي للسيطرة على الشرق الأوسط، وذلك بسبب التهاون وعدم المبالاة الموجودة لدى صناع القرار في المنطقة.

من جانبه فقد حذر رئيس الموساد السابق تامير باردو في كلمته التي ألقاها أيضا في المؤتمر من تداعيات عدم وجود سياسة خارجية واضحة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط.

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