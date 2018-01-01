وزير الداخلية البريطاني "المسلم" يزور حائط البراق مرتدياً القبعة اليهودية

القدس المحتلة / سما /

زار وزير الداخلية البريطاني المسلم ساجد جاويد حائط "البراق" امس الاثنين، ليصبح أول وزير كبير من بريطانيا يزور القدس في خلال 19 عاما، بحسب مؤسسة تراث حائط المبكى.

وأظهرت صور نشرها صحفي إسرائيلي، ساجي جاويد، وهو يزور الحائط مرتديا الـ"كيباه" (القبعة التي يرتديها المتدينون اليهود).

و"حائط المبكى" هو التسمية الصهيونية لحائط "البراق" الإسلامي.

ونشر الصحفي الإسرائيلي تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر قال فيها: "وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد هو من أصل إسلامي زار حائط المبكى في أورشليم القدس في إطار زيارته لإسرائيل".

وتابع الصحفي الإسرائيلي قائلا في ذات التغريدة: "الوزير (ساجي) قال إن والده كان يؤمن بالتعايش بين اليهود والمسلمين وأضاف "نثمن للغاية التراث اليهودي""، على حد تعبيره.

بدوره نشر وزير الداخلية البريطاني تغريدة عبر صفحته الرسمي على موقع تويتر تضمنت صورة له مع وزير الأمن الداخلي للاحتلال، جلعاد أردان، شكره فيها وأكد أن بريطانيا و"إسرائيل" يجمعهما رابط غير قابل للكسر.

كما شكر الوزير أردان نظيره البريطاني على قراره إدراج الجناح السياسي لـ “حزب الله” اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، طالباً منه "اعتبار حركة حماس بشقّيها العسكري والسياسي تنظيما إرهابيا" وفق تما كشف عنه الصحفي الإسرائيلي شمعون آران.

يذكر أن ساجد من أصول باكستانية مسلمة، وهو عضو في حزب المحافظين البريطاني، وتم تعيينه في منصب وزير الداخلية في 30 أبريل 2018 كأول بريطاني من أصول مهاجرة يتولى منصب وزير الداخلية.