  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد اسحاق اشتيوي من غزة

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد اسحاق اشتيوي من غزة


غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الافراج اليوم الثلاثاء عن جثمان فتى فلسطيني استشهد قبل نحو ستة أشهر.

وجاء قرار اسرائيل بعد قضية رفعها مركز الميزان لحقوق الانسان طالب خلالها بالافراج عن جثمان الفتى اسحاق اشتيوي 16 عاما من سكان مدينة رفح والذي استشهد في المنطقة الحدودية شرق رفح بتاريخ الثالث من ابرايل 2018.

واكد يحي محارب محامي الميزان ان المركز تقدم بقضية تطالب باستراداد الجثمان في الخامس عشر م ابريل 2019 بعد اكثر من عام على استشهاد الفتى .

ومن جانبه اكد مصدر كبير في الارتباط الفلسطيني تلقي اشعار من الاحتلال بتسليم الجثمان غدا.

وتحتجز اسرائيل جثامين 12 من الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات العودة وكسر الحصار.

الأكثر قراءة اليوم

اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

جنرال اسرائيلي: سوريا وروسيا ستشاركان في حربنا المقبلة مع حزب الله

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

"واللا": إيران تهدد.. سندمر "إسرائيل" خلال نصف ساعة

بحث قضية الاسرى بغزة.. الكشف عن تفاصيل زيارة وزيرة خارجية إسرائيل لأبو ظبي أمس

موقع استخباراتي اسرائيلي: هكذا خططت تل ابيب ونفذت الضربة الاوسع نطاقا ضد سوريا

الأخبار الرئيسية

download-6-635x357

وزير إسرائيلي: فوجئنا بحجم الترحيب الحميمي البحريني بنا والفلسطينيون خارج الصورة مجددا

نتنياهو: الجيش يستعد لاندلاع مواجهات على أكثر من جبهة واحدة واي اتفاق نووي مع إيران كذبة كبيرة

السلطة

تقديرات امنية اسرائيلية.. السلطة ستنهار مع بداية 2020 وتحركات اسرائيل الاخيرة ستضر بعلاقاتها مع العرب

صحيفة عبرية: يوجد ما يكفي من المتفجرات بغزة لإشعال الوضع و الأسابيع القادمة ستكون قابلة جدا للتفجر

ملف الجنود الأسرى بغزة.. المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة