الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد اسحاق اشتيوي من غزة

غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الافراج اليوم الثلاثاء عن جثمان فتى فلسطيني استشهد قبل نحو ستة أشهر.

وجاء قرار اسرائيل بعد قضية رفعها مركز الميزان لحقوق الانسان طالب خلالها بالافراج عن جثمان الفتى اسحاق اشتيوي 16 عاما من سكان مدينة رفح والذي استشهد في المنطقة الحدودية شرق رفح بتاريخ الثالث من ابرايل 2018.

واكد يحي محارب محامي الميزان ان المركز تقدم بقضية تطالب باستراداد الجثمان في الخامس عشر م ابريل 2019 بعد اكثر من عام على استشهاد الفتى .

ومن جانبه اكد مصدر كبير في الارتباط الفلسطيني تلقي اشعار من الاحتلال بتسليم الجثمان غدا.

وتحتجز اسرائيل جثامين 12 من الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات العودة وكسر الحصار.