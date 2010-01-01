الفلسطينية ربا هلال تفوز برئاسة حركة "الفالكون العالمية IFM "

رام الله / سما /

فازت الناشطة الفلسطينية ربا هلال في انتخابات رئاسة اللجنة الدولية لحركة "الفالكون العالمية IFM " لفترة ثلاث سنوات، لتكون أول شخصية تحصل على لقب الأمينة العامة لـ IFM من خارج أوروبا.

وتعتبر منظمة الفالكون الدولية مظلة لـ50 منظمة اشتراكية حول العالم تعنى بقضايا الأطفال والشباب. وحصلت المنظمة على لقب رسول السلام عام 1987 من الأمم المتحدة .

وقالت ربا هلال عضو المكتب السياسي لحزب فدا ان فوزها بهذا المنصب إثبات أن الشعب الفلسطيني وخاصة المرأة الفلسطينية قادرة على الوصول وايصال صوتها والنجاح وانجاز الكثير لخدمة الوطن.

وشكرت هلال كل من دعمها وشجعها للترشح والفوز مؤكدة انها ستكون على قدر المسؤولية لخدمة قضايا الشعب الفلسطيني .

وعقدت الانتخابات خلال انعقاد مؤتمر منظمة الفالكون الدولية IFM اول أمس في جورجيا والذي ضم مشاركة اكثر من خمسين مؤسسة من مختلف دول العالم تختص بقضايا الشباب والأطفال .

واوضحت ربا هلال انها أول أمينة عامة من خارج أوروبا منذ تأسيس منظمة الفالكون الدولية قبل حوالي 100 عام ، مشيرة الى ان هذا الامر يعطيها دافع قوي للعمل بجد داخل المنظمة معتبرة ذلك مسؤولية وتحد كبيرين يدفعانها للعمل بجهد مضاعف لتكون متميزة بالعطاء في خدمة اهداف المنظمة وتطلعاتها ولتكون تجربة القيادة الفلسطينية للمنظمة متميزة ولها بصمة واضحة .

ربا هلال في سطور

فلسطينية من بيت ساحور أستلمت قيادة اتحاد شباب الاستقلال ومنصب السكرتير العام له عام 2010، وهي ناشطه في العديد من المؤسسات الشبابية والنسوية وطنيا ودوليا، انتخبت في عام 2011 كعضو في المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا" لتكون أصغر عضو مكتب سياسي في فلسطين. وتعمل في منتدى القدس الثقافي في برلين بألمانيا، حاصلة على شهادة الماجستير بالدراسات الأوروبية من جامعة هنريش هاينة الألمانية والبكالوريوس بالرياضيات من جامعة بيت لحم، وتسعى دوما على اعلاء قضية الشباب الفلسطيني والمساهمة في ايصال رسالة القضية الوطنية على المستوى الدولي.