اندلاع حريق بمصنع قيد الانشاء في بيت جالا

بيت لحم / سما /

اندلع حريق هائل في مصنع للمواد الغذائية قيد الانشاء في مدينة بيت جالا صباح اليوم الاحد، وذلك جراء حادث عمل.

وحسب شكري دلل مدير عام شركة جالا فوود، فان النيران اشتعلت في البنية التحتية للمصنع بشكل سريع، وامتدت إلى جميع أجزاءه (1000 متر مربع)، بسبب خطأ عامل كان يستخدم منشارا لقص الحديد (فيبر)، بالقرب من كمية من مادة "الايبوكس" سريعة الاشتعال، والتي كانت تغطي أرضية المصنع.

وقال دلل، أن الخسائر تقدر بحوالي نصف مليون دولار، وان حوالي عشرين عاملا كانوا يعملون في اعداد البنية التحتية للمصنع لحظة اندلاع الحريق، وان الدفاع المدني والشرطة والعاملين في المصنع بذلوا جهودا مميزة في حصر الأضرار على الخسائر المادية.

من جهتها شكرت ساندرا خميس مدير عام شركة خميس، جهاز الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية في محافظة بيت لحم، التي حضرت فور وقوع الحادث، وحاصرت الحريق الهائل، ماساهم في عدم وقوع أي أضرار بشرية.

ولفتت إلى إن المصنع كان يُعد لتشغيل 60 عاملا وموظفا، وإنتاج محلي من المواد الغذائية لتسويقها محليا وتصديرها عالميا.

وذكر جهاز الدفاع المدني أن طواقم الإطفاء توجهت إلى مكان الحريق فور تلقيها البلاغ، وباشرت في مكافحة النيران والحد من انتشارها، واستمرت في مكافحة النيران ما يقارب ساعتين، وذلك بمشاركة 14 رجل إطفاء، حتى تمكنت من السيطرة على الحريق، ومنعت انتشار النيران لمساحات أوسع من المصنع.