الخالدي يدعو كندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله / سما /

طالب مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس، كندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم فلسطين في كافة المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاهها الخالدي باسم الرئيس محمود عباس وشعبنا، في احتفال أقامه مكتب الممثلية الكندية في رام الله اليوم الإثنين، احتفاء باليوم الوطني 152 لكندا، وذلك بحضور ممثل كندا لدى فلسطين دوغلاس سكوت براودفوت، وحشد من الشخصيات الاعتبارية وممثلين عن السلك الدبلوماسي واصدقاء كندا .

وقدم الخالدي باسم الرئيس عباس التهاني للحكومة والشعب الكندي لمناسبة اليوم الوطني.

وأكد الخالدي حرص دولة فلسطين تطوير العلاقات بين البلدين، مثمنا موقف كندا الى جانب القانون الدولي وتمسكها بحل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفضها ضم القدس واعتراف الولايات المتحدة بها عاصمة لإسرائيل، اضافة الى ما تقوم به من دعم للمؤسسات الفلسطينية، خاصة في مجال سيادة القانون والقضاء والمحاكم.

ودعا الخالدي الى ضرورة تطوير العلاقات إلى مجالات أوسع من ذلك والاعتراف بدولة فلسطين وضرورة دعم فلسطين في المحافل الدولية، مستعرضا خطورة ما يجري في القدس خاصة أن الاستيطان يستشري والحفريات تزيد.

وقال الخالدي: إن ما يتم من خرق فاضح لوضع القدس والخطوات الأحادية التي تجري دعما لإسرائيل تستوجب وقفة كبيرة، وهذا الموضوع سيكون محل عمل خلال الفترة القادمة وخاصة أننا سنذهب إلى الامم المتحدة ومجلس الامن، وكذلك سنذهب الى اليونسكو ومنظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية وستجري جهود كبيرة في هذا الموضوع.

بدوره أكد ممثل كندا لدى دولة فلسطين، خلال كلمته، أن دولته تفتخر بالعلاقة مع الفلسطينيين وبما انجزته في دعم المؤسسات الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام، ودعم حقوق الفلسطينيين في اقامة دولة ديمقراطية مستقلة لهم.

واشار الى اهم المشاريع التي دعمتها كندا في مجال العدالة والاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته. وجدد براودفوت دعم بلاده لحل الدولتين واستكمال المفاوضات من اجل تحقيق السلام.

وفي ختام كلمته ذكر انه سينهي مهامه كممثل لكندا لدى دولة فلسطين الشهر المقبل، وسوف يحمل ذكريات طيبة عن الشعب الفلسطيني كونها خلال عمله في فلسطين وزياراته المتعددة لمحافظات الوطن .