اعتقال 4 مقدسيين بينهم طفلين في العيسوية وشعفاط وسط مواجهات مع الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب أمام خيمة عزاء الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية، فيما اعتقل "مستعربون" طفلين في مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وسط مواجهات أسفرت عن اصابات بالاختناق بالغاز السام والمدمع.

وكانت قوات الاحتلال جددت اقتحامها مساء اليوم، لبلدة العيسوية حيث تصدى لها عشرات الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة، في حين اطلق جنود الاحتلال وابلا من القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية.

وفي السياق، اعتقلت عناصر من وحدة "المستعربين" بقوات الاحتلال، مساء اليوم، طفلين من مخيم شعفاط واقتادتهما الى جهة غير معلومة.

وشهد محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط ولليوم الرابع على التوالي، مواجهات عنيفة ومتفرقة ضد قوات الاحتلال التي أطلقت عشرات القنابل الصوتية والغازية السامة بشكل عشوائي ومكثف على المواطنين في المنطقة وأصابت عددا منهم بالاختناق.