رام الله: لقاء يبحث آليات التعاون بين الصناديق العربية والإسلامية ووزارة الزراعة

رام الله / سما /

بحث لقاء تشاوري جمع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، ووزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الاثنين، في رام الله، آليات التعاون بين الصناديق العربية والإسلامية ووزارة الزراعة، وأولويات التدخلات للقطاع الزراعي بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية.

وفي السياق، أكد قطامي، أن القطاع الزراعي من أهم ركائز الصمود للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هيئة الصناديق العربية تولي أهمية قصوى لدعم هذا القطاع لتعزيز صمود المواطنين عملاً بتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وتحدث قطامي خلال اللقاء عن الدور الداعم الذي تقوم به الصناديق العربية والإسلامية في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى حجم المشاريع التي تديرها الوزارات سنويا من مخصصات الصناديق لصالح الشعب الفلسطيني الأمر الذي يعكس إيجابا على دعم صمود شعبنا على أرضه، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الزراعية باعتبارها القطاع الأهم في مكونات الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد قطامي أن الاحتلال وإجراءاته أحد أبرز المعوقات التي تحد تنمية وتطور القطاع الزراعي وتطوير المنتج الفلسطيني.

بدوره استعرض العطاري خطة الوزارة للأعوام القادمة والتي تتمحور في مجملها حول الإدارة الأمثل للمصادر والموارد الطبيعية لهذا القطاع الهام، مؤكدا على استمرارية عمل الوزارة مع كافة الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني الزراعي والقطاع الأهلي في صياغة اقتصاد فلسطيني مقاوم لحماية وتعزيز صمود المزارعين، وتعزيز الإنتاجية الزراعية ضمن خطة وضعتها الوزارة متضمنة لكافة الإجراءات وأماكن التنفيذ.

وتخلل اللقاء عرض لعدد من المشاريع المقترح تمويلها خلال الفترة المقبلة من الصناديق العربية والإسلامية التي تخدم المناطق المصنفة "ج" والاغوار باعتبارها إحدى سلال الغذاء الفلسطيني.