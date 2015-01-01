العسيلي: تخصيص تجمع جمرورة الصناعي ودعم مدينة جنين الصناعية رافعة في توسيع القاعدة الانتاجية

جنين / سما /

اعتبر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس الوزراء اعتبار جمرورة "منطقة صناعية خاصة" في محافظة الخليل، ودعم منطقة جنين الصناعية، يشكل رافعة حقيقية في توسيع القاعدة الصناعية والاستثمارية لهذا التجمع الصناعي وتعظيم القدرة الانتاجية للمصانع العاملة فيه، علاوة على تعظيم فرص انجاز مشروع جنين الصناعية بأسرع وقت ممكن.

ويقع تجمع جمروة الصناعي غرب مدينة الخليل بالقرب من بلدة ترقوميا، وتقدر حجم الاستثمارات فيه بمئات الملايين من الدولارات، ويعمل فيه خمسون مصنعاً تشغل ما يقارب 2500 عامل في الصناعات البلاستيكية والمفروشات والنايلون والورقيات والاسمنت والحديد وغيرها.

وأشار الوزير العسيلي الى الاهمية الكبيرة لقرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع البنية التحتية (onsite infrastructure) في مدينة جنين الصناعية، وهو من شانه تسريع وتيرة انجاز هذا المشروع الذي سيبدأ العمل في تنفيذ اعمال البنية التحتية الداخلية فيه الشهر القادم.

وأضاف الوزير العسيلي أن ملف المناطق الصناعية يشهد نقلة نوعية في اعادة تأهيل وتطوير المناطق الصناعية الحالية، والعمل على انشاء مناطق صناعية أخرى في تخصصات مختلفة، مبيناً أن مشاورات وحوارات مكثفة تجرى مع عدد من الدول لدعم انشاء مناطق صناعية تسهم في توسيع القاعدة الانتاجية.