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​عليان: الاحتلال يحتجز 45 جثمانا منذ 2015

الإثنين 01 يوليو 2019 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
​عليان: الاحتلال يحتجز 45 جثمانا منذ 2015


رام الله / سما /

قال عضو لجنة متابعة احتجاز جثامين الشهداء المحامي محمد عليان، ووالد الشهيد بهاء إن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز 45 جثمانا في مقابر الارقام والثلاجات منذ عام 2015.

وأوضح عليان في تصريحات إذاعية أنه تم الكشف عن دفن 4 جثامين للشهداء "محمد الفقيه، ورامي عورتاني، عبد الحميد أبو سرور، محمد طرايرة" في مقبرة الأرقام "ميعاد" شمال فلسطين، وتم إثبات ذلك بالأوراق الثبوتية.

وأضاف أن قرار الدفن صدر بأمر عسكري احتلالي في 7/5/2018، وتم دفنهم في اليوم الثاني، مع أخذ عينات لفحص “DNA" وهو لم يكن بالأمر المتاح سابقا، إذ كان يتم الدفن بطريقة عشوائية.

كما كشف عليان أن هناك 4 جثامين على الاقل لا زالوا في الثلاجات بأمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية، أي ابقائهم لحين اتخاذ قرار نهائي، وهناك عدد من الشهداء حتى الان لم يعرف مصيرهم بعد إن دفنوا في مقابر الأرقام أم لا يزالون في الثلاجات.

ووصف عليان ومن تجربته الحالة التي يعشها ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم بـ"قاتلة"، إذ أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمان نجله الشهيد بهاء لأكثر من 10 شهور، قائلا "خلال هذه الفترة لم نهدأ يوما واحدا، ولم ننام دون كوابيس أو بكاء، نظهر امام الاعلام برباطة جأش بينما نكون في الحقيقة نتألم.. ولم نشعر في الراحة أو الاطمئنان الا عندما دفن بهاء، وأصبح له عنوانا نستطيع زيارته".

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