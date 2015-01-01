قرارات مجلس الوزراء اليوم ..

رام الله / سما /

أقر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه اليوم الاثنين توفير دفعات مالية جديدة لمساعدة مستشفيات القدس، ومتابعة جميع عمليات القرصنة الاسرائيلية للاموال الفلسطينية سواء ما يتعلق منها باموال المقاصة او تلك المتعلقة بضريبة المعابر والاقتطاعات من اجور العمال.

وفيما يلي القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم الاثنين:

- توفير دفعات مالية جديدة لمساعدة مستشفيات القدس خلال هذا الأسبوع وكذلك مؤسسات قطاع التعليم.

- تشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا سواءً كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول.

- اعتبار منطقة جمرورة "منطقة صناعية خاصة" في محافظة الخليل، وتكليف وزارة الحكم المحلي بوضع المخطط الهيكلي للمنطقة تمهيداً للبدء بأعمال الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية.

- الموافقة على مشروع البنية التحتية onsite infrastructure في مدينة جنين الصناعية.

- معالجة الأسباب التي نجمت عنها حالات تلوث الماء في قرية مردا من خلال توفير الموازنة لصيانة شبكة المياه.