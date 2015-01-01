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آلاف الفلسطينيين يشيعون الشهيد محمد عبيد في العيسوية

الإثنين 01 يوليو 2019 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف الفلسطينيين يشيعون الشهيد محمد عبيد في العيسوية


القدس المحتلة / سما /

شيع آلاف المواطنين الفلسطينيين الإثنين في القدس الشرقية جثمان الشهيد محمد عبيد الذي سقط ليلة الخميس برصاص شرطة الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات وقعت في العيسوية بالقدس المحتلة، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

وتم تشييع جثمان الشهيد محمد عبيد (20 عاما) خلال النهار في العيسوية بعد ان احتجزت سلطات الاحتلال جثمانه منذ الخميس، وبعد ان حاولت اجبار ذويه على تشييعه ليلا وبحضور عدد محدود من عائلته.

ولف جثمان الشهيد عبيد بالعلم الفلسطيني وسط هتافات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد "، وحمل المشيعون الأعلام الفلسطينية وساروا في انحاء العيسوية ،وسط تعزيزات أمنية مكثفة، حسب ما نقلت مراسلة فرانس برس.

وشهدت العيسوية خلال الأيام القليلة الماضية مواجهات واسعة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي نفذت عمليات دهم واعتقالات في العيسوية.

ومنذ عام 2015 تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون برصاص قواتها، وعندما تسمح بتشييعهم لا يكون الأمر إلا ليلا وبمشاركة حفنة من المشيعين.

وقال المحامي محمد محمود محامي عائلة عبيد لوكالة فرانس برس "وافقت اسرائيل على التشييع وسط النهار بعد الضغط الذي وجدوه من العيسوية والمواجهات المستمرة فيها وشعور الإسرائيليين بأنهم إن لم يسلموا الجثمان فسيؤدي الى توتر شديد في فترة صيف سياحية".

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