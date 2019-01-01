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الأزهر يدين إنشاء الاحتلال نفقاً استيطانيا بالقدس

الإثنين 01 يوليو 2019 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يدين إنشاء الاحتلال نفقاً استيطانيا بالقدس


القاهرة /سما/

 أدان الأزهر الشريف محاولات الاحتلال الاسرائيلي الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له، والتي كان آخرها افتتاح نفق استيطاني جديد اسفل المدينة المقدسة.

واعرب الأزهر-في بيان اصدره اليوم الاثنين- عن رفضه لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ الأديان، وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية، مهيبا بكافة الدول أن تتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق مسلمي ومسيحيي العالم وتجاه القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حاسمة توقف عبث الاحتلال الاسرائيلي واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وجدد الأزهر الشريف تأكيده على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأية إجراءات من شأنها التعدي بأي شكل من الأشكال على حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا الازهر المسلمين والمسيحيين وعقلاء العالم إلى التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام في الشرق الأوسط، مشددا على أن استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لن تزيد الموقف في المنطقة والعالم إلا اشتعالًا.

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