روسيا تعلق على القصف الاسرائيلي الاخير لسوريا

موسكو /سما/

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن موسكو تدرس بيانات الضربة الإسرائيلية التي وقعت الليلة الماضية في محيط دمشق، وأكد أن موسكو تدعو لاحترام القوانين الدولية.

وأكد لافروف: "بلدنا سوف يبني تقييماته على القرارات الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشار لافروف إلى أهمية احترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتا إلى أن موسكو تعتبرها منطلقا لتقييم أي أفعال تقوم بها أية جهة في المنطقة.

وكان التلفزيون الحكومي للجمهورية العربية السورية قد نشر لقطات عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف سوريا أمس الأحد.

ووفقا لوسائل الإعلام السورية، قتل نتيجة الهجوم على أطراف العاصمة، أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 بجراح بدرجات متفاوتة من الشدة.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن العدوان الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي السورية، الليلة الماضية، شاركت فيه بوارج إسرائيلية من البحر.

وقالت المصادر "إن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط الصواريخ التي أطلقتها بوارج إسرائيلية من البحر قبل وصولها إلى أجواء المياه الإقليمية السورية، مشيرة إلى أن صواريخ "إس200" في منظومة الدفاع الجوي السورية أسقطت ستة صواريخ إسرائيلية كانت تستهدف مواقع عسكرية في حمص".

وتعرضت عدة مناطق سورية بعيد منتصف ليل الأحد لعدوان نفذته طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

وقال مصدر عسكري سوري إن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق"، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم طفل وإصابة آخرين في بلدة صحنايا بريف دمشق الجنوبي.