سفيرنا لدى كازاخستان يطالب السلطات الكازاخية بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المعتدين على العمال العرب

نور سلطان /سما/

التقى سفير دولة فلسطين لدى كازاخستان منتصر أبو زيد، اليوم الاثنين، بحاكم مدينة أتراو نوجايف نورلان، بتكليف من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وطالب ابو زيد السلطات الكازاخستانية بتوفير الحماية والأمن والأمان للمهندسين والموظفين الفلسطينيين والعرب العاملين في منطقة تنكيز من اية اعتداءات، وبتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة ومحاكمة الخارجين عن القانون الذين اعتدوا بشكل وحشي عليهم.

ومن جانبه، استجاب حاكم أتراو لكافة الطلبات، وأبدى الحاكم نوجايف نورلان تجاوبا عاليا .

وأكد السفير أبو زيد حرص القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على العلاقات التاريخية بين الشعبين الكازاخستاني والفلسطيني، وتثمينها عاليا دعم كازاخستان ومساندتها للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

واشارت الوزارة الى أن عدد العاملين الفلسطينيين في الموقع الذي حدث به الاعتداء 165 عاملا ومهندسا.