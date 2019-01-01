  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرويضي يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الإثنين 01 يوليو 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرويضي يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية


رام الله / سما /

بحث ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في مدينة القدس ديفيد كويسني، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس وقطاع غزة، والاستيطان وهدم المنازل، وقضية الأسرى في سجون الاحتلال وسياسة التهجير الجماعي.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، إلى مخططات الاحتلال من تهجير قسري لإحياء عدة في القدس، منها واد ياصول ووادي الربابة في بلدة سلوان، وحي وادي الحمص في قرية صور باهر، إضافة لما تتعرض له بلدة العيسوية من اعتداءات وقتلٍ عمد خارج القانون.

وأكدا أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية واحترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذه الاسباب.. حماس لن تتخلى عن البالونات الحارقة

فيديو.. سفير واشنطن يفتتح الجزء الاخير من النفق الاستيطاني بالقدس.. والاردن تحذر

اسعار الوقود خلال تموز

هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

الاحتلال يعلن عن تطوير صاروخ ذكي

الرئاسة تصدر بيان هام بخصوص مدينة القدس

الأخبار الرئيسية

ملف الجنود الأسرى بغزة.. المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

غانتس يدعو للعودة الى سياسة الاغتيالات وسحق حماس والمنظمات في غزة

اشرف غانم

اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

هدوء غزة الهش ينتظر تدخّل الوسطاء "غير مضمون النتائج"