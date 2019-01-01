الرويضي يبحث مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

رام الله / سما /

بحث ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في مدينة القدس ديفيد كويسني، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في القدس وقطاع غزة، والاستيطان وهدم المنازل، وقضية الأسرى في سجون الاحتلال وسياسة التهجير الجماعي.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، إلى مخططات الاحتلال من تهجير قسري لإحياء عدة في القدس، منها واد ياصول ووادي الربابة في بلدة سلوان، وحي وادي الحمص في قرية صور باهر، إضافة لما تتعرض له بلدة العيسوية من اعتداءات وقتلٍ عمد خارج القانون.

وأكدا أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية واحترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية.