وزير الداخلية البريطاني يزور "الأقصى" ويطلع على الانتهاكات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

زار وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، ووضعه مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب في صورة الانتهاكات والاقتحامات الإسرائيلية والمحاولات المحمومة لتغيير الوضع الراهن (الاستاسكو) في المسجد الأقصى المبارك منذ احتلال القدس عام ١٩٦٧.

ونظمت الأوقاف الإسلامية لوزير الداخلية ساجد جاويد الذي جاء في زيارة للمسجد الأقصى المبارك، بصحبة القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول وعدد من المرافقين وموظفي القنصلية البريطانية في القدس، جولة بحضور المهندس بسام الحلاق، مدير مشروعات إعمار المسجد الأقصى المبارك، وعصام الزاغة، مسؤول ومفتش الحراس، وعبد الله أبو طالب، رئيس قسم الحراسة في المسجد الأقصى المبارك.

كما وضع الشيخ عزام الخطيب الوفد بصورة التغييرات التي فرضتها حكومة إسرائيل بالقوة على الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى المبارك وإجراءاتها المتصاعدة بحق المسجد.

ورافق الشيخ الخطيب جاويد والوفد المرافق في جولة جابت معالم المسجد الأقصى المبارك أطلعهم خلالها على جميع معالم المسجد بمساحته البالغة 144 دونم كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، واطلعه على المرافق وزار المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة وكذلك المساطب والأروقة.

كما أطلعهم على جميع مشاريع الاعمار الهاشمية داخل المسجد ومشاريع الملك عبد الله الثاني، ولفت إلى مشروعات الترميم في قبة الصخرة كالتذهيب والترميم البلاط والسقوف والزخارف والفسيفساء.

من جهته، أشاد جاويد (وهو مسلم) بجهود الأوقاف، وشكر الشيخ الخطيب على استقباله في المسجد الأقصى المبارك هذا المسجد الذي يعتبر من أهم المقدسات الإسلامية، مثمناً في الوقت ذاته دور الملك عبد الله الثاني في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفي السياق ذاته، واصلت المجموعات الاستيطانية اقتحاماتها أمس للمسجد الأقصى المبارك، وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس ان الاقتحامات الصباحية شارك فيها ٤٢ مستوطناً برفقة الجنود والشرطة ومرشد من الحاخامات، مشيرةً إلى أن عدد المقتحمين من السياح بلغ ٨٧٠ سياحاً من جنسيات مختلفة.

وأضافت الاوقاف الاسلامية انه بعد صلاة الظهر امس تجددت الاقتحامات التي شارك فيها ١٢ مستوطناً من باب المغاربة وخرجوا بعد جولة شملت الجهة الشرقية وشمال المسجد "قبة الصخرة " وباب الرحمة وخروجاً من باب السلسلة بالرقص والغناء والانبطاح ارضاً في ساحة المدرسة التنكزية .

ولفتت الأوقاف الى اقتحام ١٣٣٠ سياحاً من جنسيات مختلفة من باب المغاربة في الفترة الثانية من الاقتحامات.