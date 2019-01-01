الكشف عن تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلي لأبو ظبي أمس

القدس المحتلة / سما /

كشف النقاب، اليوم الاثنين، عن زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم أمس الأحد، إلى أبو ظبي في دولة الإمارات.

وبحسب بيان للخارجية الإسرائيلية، فإن كاتس توجه للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة. مشيرةً إلى أنه التقى بشخصية كبيرة في الحكومة الإماراتية بعد المؤتمر.

وبحث كاتس مع المسؤول الإماراتي الجوانب الإقليمية والعلاقات بين الجانبين، والحاجة إلى التعامل مع تهديدات إيران، وتطويرها للسلاح النووي والصواريخ ودعمها لـ "العنف والإرهاب" ضد المصالح الإقليمية، إلى جانب مناقشة الأنشطة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وقدم الوزير الإسرائيلي مبادرة "مسارات السلام الإقليمي" التي تهدف إلى خلق إلى اتصال اقتصادي واستراتيجي، وإنشاء شبكة السكك الحديدية الإسرائيلية بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الأردن، وربط ميناء حيفا بموانئ دول البحر المتوسط.

والتقى كاتس هناك بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش وبحث معه قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وقالت القناة العبرية السابعة، إن هذه أول رحلة يقوم بها وزير إسرائيلي كبير إلى دولة عربية بعد مؤتمر البحرين مباشرة.