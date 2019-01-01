وفاة أول من رفع علم مصر فوق خط بارليف

سما / وكالات/

توفي، الاثنين، محمد العباسي، الذي يعد أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، عن عمر ناهز 73 سنة، وفق ما ذكر موقع "مصراوي".

وقال المصدر إن محمد عبد السلام العباسي، وشهرته "محمد أفندي العباسي، هو أول من رفع العلم المصري على أول نقطة حصينة في خط بارليف.

ونقل "مصراوي" عن ابن شقيق العباسي قوله إن الجنازة ستُشيع بعد صلاة الظهر في مدينة "القُرين" بمحافظة الشرقية.

وولد العباسي بمدينة القرين، حيث التحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم كاملا، ثم حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية، قبل أن يتوقف عن الدراسة ويلتحق بالتجارة والزراعة.

وبعدها التحق بالتجنيد لمدة 5 سنوات قبل حرب أكتوبر، والتي انتهت بالانتصار، وشهدت قيامه برفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس كأول من ينال هذا الشرف حسب المصدر.