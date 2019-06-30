تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

رام الله / سما /

أعلن مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30/06/2019 عن تعيين لؤي الحواش مديراً عاماً للصندوق بدءاً من تاريخ 01/07/2019.

ويحمل الحواش شهادة الماجستير في الدراسات الدولية إضافة الى درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بيرزيت، وكان قد شغل العديد من المناصب الإدارية والقيادية في العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الفلسطينية أهمها البنك العربي كمدير التسهيلات ومدير الفروع ومساعد المدير العام في البنك الوطني، ويتمتع بخبرات إدارية ومالية كبيرة تزيد عن عشرين عاماً.

وتوجه رئيس مجلس إدارة الصندوق فريد غنام بالتهنئة لحواش على تعيينه مديراً عاماً للصندوق، مشدداً على أن أولويات المدير العام سوف تنصب باتجاه تحقيق رسالة ورؤية الصندوق التي أنشئ من أجلها بموجب قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته إضافة الى تعزيز الثقة بالصندوق باعتباره ركناً أساسياً من المنظومة التأمينية الفلسطينية.

بدوره، تقدم الحواش بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على الثقة الكبيرة بتعيينه مديراً عاماً للصندوق، مؤكداً أنه سيسخر كامل خبراته نحو تطوير الصندوق وإعادة هيكليته بما يحقق الغاية من انشائه وفق القانون وسوف يعمل على تعزيز علاقات الصندوق مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها هيئة سوق رأس المال وشركات التأمين وكافة الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.