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أكثر من 100 سيارة إسعاف.. حالة طوارئ في "بن غوريون" الاسرائيلي استعدادا لهبوط اضطراري

الإثنين 01 يوليو 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 100 سيارة إسعاف.. حالة طوارئ في "بن غوريون" الاسرائيلي استعدادا لهبوط اضطراري


القدس المحتلة / سما /

رفعت سلطات مطار "بن غوروين" حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة، استعداد لهبوط اضطراراي لطائرة ألمانية تعرضت لخلل في أحد إطاراتها.

وبحسب لقناة 12 العبرية، هرعت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، لمرافقة الطائرة التي تبين أن أحد إطاراتها (اليسار) قد انفجر، وهو واحد من ستة إطارات للطائرة.

وتُقل الطائرة التي أقلعت من ألمانيا 152 راكبا، وهي تابعة لشركة "إير إلكترا" من طراز بوينغ "737-400" .

ووصل إلى المطار أكثر من 100 سيارة إسعاف وعشرات فرق الإطفاء التي تقف في حالة استعداد لأي طارئ.

ويعتبر رفع درجة التأهب، في مطار "بن غوريون" إلى الدرجة الثالثة، الأعلى منذ ثماني سنوات.

يتبع..

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