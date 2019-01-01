  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة الخليل تقبض على شخص نصب على مواطنين وبنوك وشركة بمبلغ 4.5 مليون شيكل

الإثنين 01 يوليو 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الخليل تقبض على شخص نصب على مواطنين وبنوك وشركة بمبلغ 4.5 مليون شيكل


الخليل / سما /

 قبضت شرطة محافظة الخليل اليوم الاثنين على شخص تمكن من النصب والاحتيال على عدد من  البنوك و شركة تجارية وستة مواطنين بمبلغ يقدر ب 4.5 مليون شيكل .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان فرع الشرطة القضائية بشرطة المحافظة تمكنت من رصد تحركات هذا الشخص وهو مطلوب منذ عدة اشهر لصدور مذكرات قضائية وشكاوي تقدم بها مواطنون وشركات وفرعي بنوك في الخليل وقدرت قيمتها باربعة ملايين ونصف المليون شيكل وتمكنت القوة من القبض عليه .
واضاف ارزيقات بانه تم توقيفه لحين استكمال الاجراءات القضائية

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذه الاسباب.. حماس لن تتخلى عن البالونات الحارقة

فيديو.. سفير واشنطن يفتتح الجزء الاخير من النفق الاستيطاني بالقدس.. والاردن تحذر

اسعار الوقود خلال تموز

هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء

وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

الرئاسة تصدر بيان هام بخصوص مدينة القدس

الاحتلال يعلن عن تطوير صاروخ ذكي

الأخبار الرئيسية

ملف الجنود الأسرى بغزة.. المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

غانتس يدعو للعودة الى سياسة الاغتيالات وسحق حماس والمنظمات في غزة

اشرف غانم

اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

هدوء غزة الهش ينتظر تدخّل الوسطاء "غير مضمون النتائج"