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المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل حي سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس

الإثنين 01 يوليو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني: افتتاح نفق استيطاني أسفل حي سلوان جريمة أميركية إسرائيلية بحق القدس


رام الله / سما /

 اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة فريق المستوطنين فريدمان وغرنبيلات بافتتاح نفق استيطاني تهويدي جديد أسفل حي سلوان جنوب المسجد الأقصى والممتد إلى حائط البراق "جريمة جديدة تشارك فيها إدارة ترمب".

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة أميركية رسمية بالعدوان على معالم مدينة القدس التاريخية والتراثية والدينية، يعتبر تحدياً صريحاً للامتين العربية والإسلامية واستفزازا وقحا لمشاعر العرب والمسلمين، وكشفاً جلياً عن مدى الاستخفاف والاستهتار الأميركي الإسرائيلي بكافة قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، وقرارات القمم العربية والإسلامية.

وطالب الحكومات العربية والإسلامية وبرلماناتها بالوقوف عند مسؤولياتها القومية والدينية وترجمة الأقوال إلى أفعال تنقذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خطر التهويد والضياع.

ودعا المجلس الوطني منظمة اليونسكو والأمين العام للأمم المتحدة، إلى الكف عن السكوت على السلوك الأميركي والإسرائيلي الذي ينتهك بشكل صارخ كافة القرارات الدولية بشأن مدينة القدس وتراثها الحضاري والإنساني، محذرا من انفجار حرب دينية في المنطقة في وجه خزعبلات التيار الديني الأميركي الإسرائيلي الذي بنى سياساته وإجراءاته على ادعاءات وخرافات دينية تكذبها حقائق التاريخ والجغرافيا التي يجهلها ترمب وفريقه المتصهين.

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