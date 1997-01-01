الحكم المحلي تصدر تعميماً للهيئات المحلية بشأن المرافق السياحية

رام الله / سما /

أصدر وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، تعميماً للهيئات المحلية كافة، بخصوص الرقابة على المرافق السياحية وخاصة المسابح، ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزامها بالشروط القانونية والتنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة، وشروط الأمان والسلامة العامة وفقاً للتشريعات السارية بالخصوص.

ودعا الصالح في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الهيئات المحلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والوقائية اللازمة بما في ذلك إغلاق أي مسبح لا يستوفي شروط الأمان والسلامة العامة، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

وجاء هذا التعميم بناءً على قرار مجلس الوزراء، واستناداً لأحكام قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة (1997) بشأن الهيئات المحلية والفلسطينية وتعديلاته والتشريعات السارية المفعول بها.