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عضو كنيست يهدد قادة الفصائل بغزة حال استمر التوتر في مستوطنات الغلاف

الإثنين 01 يوليو 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يهدد قادة الفصائل بغزة حال استمر التوتر في مستوطنات الغلاف


غزة / سما/

هدد عضو الكنيست الإسرائيلي موتي يرأف، فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحركة حماس على وجه الخصوص من إعادة بث الخوف والرعب في نفوس المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة.

وقال يرأف في خلال نقاش في الكنيست الإسرائيلي: "إن عاد الرعب والخوف إلى سكان غلف غزة بسبب إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة يجب أن يخشى قادة الفصائل في غزة على أنفسهم".

وأشار إلى أن الواجب على حكومة نتنياهو "إذا استمر حرق الأراضي الزراعية في غلاف غزة بإطلاق البالونات الحارقة يجب علينا تدمير البنى التحتية لقطاع غزة وذلك من خلال استخدام قوة الردع"، قائلاً: "علينا إعادة الأمن لغلاف غزة لسنوات طويلة".

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