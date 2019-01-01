العمل بغزة: فتح برامج التدريب المهني بناءً على احتياجات سوق العمل

غزة / سما /

أكدت وزارة العمل، اليوم الإثنين، استعدادها للتعاون مع الاتحاد العام للصناعات، لتجويد مخرجات التدريب المهني بما يُلبي احتياج سوق العمل.

جاء ذلك خلال لقاء وفد وزارة العمل، في غزة، مع وفد اتحاد الصناعات برئاسة، علي الحايك، وممثلين عن الاتحاد العام.

واتفق الوفدان، على إطار الشراكة المستدامة بين الإدارة العامة للتدريب المهني، واتحاد الصناعات، من خلال فتح برامج تخصصات التدريب المهني، بناءً على احتياجات سوق العمل.

كما تم الاتفاق، على استيعاب خريجي هذه التخصصات على بند التشغيل الدائم، لكل من يثبت جدارته في العمل خلال فترة التشغيل المؤقت، ضمن برامج التشغيل المؤقتة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار الوفدان، إلى تشكيل إدارة مشتركة، للمنح والمشاريع الممولة، فيما يخص الصناعات بما يعزز من تطوير مراكز التدريب المهني وتمهير الشباب الفلسطيني.

كما أكد الوفدان، أنه سيتم التنسيق مع رجال الأعمال بالضفة الغربية، لفتح خطوط انتاج بقطاع غزة، بحيث يتولى الاتحاد تسهيل الشراكات والإجراءات، ويتولى التدريب المهني تأهيل وتدريب العمال على المهارات اللازمة لهذه الخطوط الإنتاجية.