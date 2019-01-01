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التشريعي بغزة يعقب على افتتاح الاحتلال نفقًا استيطانيًا بالقدس

الإثنين 01 يوليو 2019 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
التشريعي بغزة يعقب على افتتاح الاحتلال نفقًا استيطانيًا بالقدس


غزة / سما /

عقب المجلس التشريعي بغزة، اليوم الاثنين، على افتتاح الاحتلال الإسرائيلي نفقًا استيطانيًا يمتد من سلوان إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقال المجلس، في بيان صحفي، إن الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال الإسرائيلي على حساب شعبنا الفلسطيني وقضيته وتراثه وثقافته، جرأ الاحتلال على التطاول والاعتداء على كل شيء في القدس.

وأضاف أن هذا الانحياز لن يستطيع أن يثني شعبنا عن استرداد حقوقه والمحافظة على ثوابته التي لا يحيد عنها.

وأكد أن ما يسمى بــ "صفقة القرن" لن تمر على الشعب الفلسطيني، وسيبقى موحدَ الكلمةِ والموقف في رفض أي شكل من أشكال التفريط أو التنازل عن أرضه ومقدساته.

وشدد على أن أي قرار تتخذه هذه الإدارة فيما يخص شعبنا وقضيتنا سيبقى حبرًا على ورق ولن يكون له أي وزن أو قيمة.

ونوّه إلى أن أهلنا في القدس الذين أفشلوا مخططات اليهود في فرض البوابات الإلكترونية وإغلاق مصلى باب الرحمة لقادرون على إفشال كل مخططاته الرامية إلى تهويد مدينة القدس.

ودعا أحرار العالم أجمع لدعم صمود أهلنا في القدس، وتحريك الدعاوى القضائية ضد قادة الاحتلال في المحاكم الدولية والجنائية.

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