  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدين العدوان الاسرائيلي على سوريا

الإثنين 01 يوليو 2019 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين العدوان الاسرائيلي على سوريا


غزة / سما /

أدانت حركة "حماس" اليوم الإثنين، العدوان "الإسرائيلي" على سوريا، وتعمد قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها، إن هذا العدوان الذي وصفته بـ "الإجرامي" على سوريا وشعبها الشقيق، تأكيد على أن الاحتلال هو الخطر الأكبر، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها.

وأضافت أن الأزمة التي تمر بها المنطقة، وحملات التطبيع المتواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي ومؤتمر البحرين المشؤوم، شجعته على ارتكاب جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها، وشكلت له غطاءً رسمياً.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، صباح اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ مستهدفة مواقع عسكرية سورية في حمص ومحيط دمشق، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21 آخرين.

وقال الجيش السوري، إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي شُن من المجال الجوي اللبناني.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذه الاسباب.. حماس لن تتخلى عن البالونات الحارقة

فيديو.. سفير واشنطن يفتتح الجزء الاخير من النفق الاستيطاني بالقدس.. والاردن تحذر

اشتيه: سنبدأ بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب البيت الداخلي

يديعوت: واقعية السنوار منعت جولة قتال جديدة في غزة

تنويه هام للمستفيدين من المنحة القطرية (100)دولار

اسعار الوقود خلال تموز

هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء

الأخبار الرئيسية

ملف الجنود الأسرى بغزة.. المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

غانتس يدعو للعودة الى سياسة الاغتيالات وسحق حماس والمنظمات في غزة

اشرف غانم

اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

هدوء غزة الهش ينتظر تدخّل الوسطاء "غير مضمون النتائج"