حماس تدين العدوان الاسرائيلي على سوريا

غزة / سما /

أدانت حركة "حماس" اليوم الإثنين، العدوان "الإسرائيلي" على سوريا، وتعمد قتل أبناء الشعب السوري بدم بارد.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها، إن هذا العدوان الذي وصفته بـ "الإجرامي" على سوريا وشعبها الشقيق، تأكيد على أن الاحتلال هو الخطر الأكبر، ليس على الشعب الفلسطيني فحسب، بل على المنطقة برمتها.

وأضافت أن الأزمة التي تمر بها المنطقة، وحملات التطبيع المتواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي ومؤتمر البحرين المشؤوم، شجعته على ارتكاب جرائمه وانتهاكاته بحق شعوب المنطقة وأراضيها ومقدراتها، وشكلت له غطاءً رسمياً.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، صباح اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ مستهدفة مواقع عسكرية سورية في حمص ومحيط دمشق، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين وإصابة 21 آخرين.

وقال الجيش السوري، إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الذي شُن من المجال الجوي اللبناني.