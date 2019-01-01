وزير اسرائيلي: علينا العودة إلى قطاع غزة وغوش قطيف وتحمل المسؤولية هناك

القدس المحتلة / سما /

قال وزير النقل والمواصلات الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش رئيس "اتحاد أحزاب اليمين" اليوم الإثنين، إنه يجب أن نعود إلى قطاع غزة ونتحمل المسؤولية هناك.

وأضاف سموتريش خلال جلسة مناقشة لدعم سكان غلاف قطاع غزة وفق القناة العبرية السابعة: "عندما طردت من منزلي في غوش قطيف، صفق الناس في المقاهي في تل أبيب، وأولئك الذين يريدون السلام والهدوء والأمن يجب عليهم أن يسيطروا على القطاع".

وتابع: "لا توجد طريقة أخرى سوى أن نكون على الأرض، علينا العودة إلى قطاع غزة وتحمل المسؤولية والعودة إلى غوش قطيف وتعزيز المستوطنات في الضفة"