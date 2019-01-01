  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير اسرائيلي: علينا العودة إلى قطاع غزة وغوش قطيف وتحمل المسؤولية هناك

الإثنين 01 يوليو 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: علينا العودة إلى قطاع غزة وغوش قطيف وتحمل المسؤولية هناك


القدس المحتلة / سما /

قال وزير النقل والمواصلات الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش رئيس "اتحاد أحزاب اليمين" اليوم الإثنين، إنه يجب أن نعود إلى قطاع غزة ونتحمل المسؤولية هناك.

وأضاف سموتريش خلال جلسة مناقشة لدعم سكان غلاف قطاع غزة وفق القناة العبرية السابعة: "عندما طردت من منزلي في غوش قطيف، صفق الناس في المقاهي في تل أبيب، وأولئك الذين يريدون السلام والهدوء والأمن يجب عليهم أن يسيطروا على القطاع".

وتابع: "لا توجد طريقة أخرى سوى أن نكون على الأرض، علينا العودة إلى قطاع غزة وتحمل المسؤولية والعودة إلى غوش قطيف وتعزيز المستوطنات في الضفة"

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذه الاسباب.. حماس لن تتخلى عن البالونات الحارقة

فيديو.. سفير واشنطن يفتتح الجزء الاخير من النفق الاستيطاني بالقدس.. والاردن تحذر

اشتيه: سنبدأ بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب البيت الداخلي

يديعوت: واقعية السنوار منعت جولة قتال جديدة في غزة

تنويه هام للمستفيدين من المنحة القطرية (100)دولار

اسعار الوقود خلال تموز

هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء

الأخبار الرئيسية

ملف الجنود الأسرى بغزة.. المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

غانتس يدعو للعودة الى سياسة الاغتيالات وسحق حماس والمنظمات في غزة

اشرف غانم

اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

هدوء غزة الهش ينتظر تدخّل الوسطاء "غير مضمون النتائج"