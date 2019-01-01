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حيلة جديدة من ريال مدريد لخطف نجم ليفربول

الإثنين 01 يوليو 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حيلة جديدة من ريال مدريد لخطف نجم ليفربول


وكالات / سما /

ينوي ريال مدريد الإسباني، استخدام سلاح جديد، من أجل تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره ليفربول الإنجليزي.

وذكرت صحيفة ديلي إكسبريس، أن ريال مدريد يخطط للحصول على خدمات السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد ستحاول استغلال رغبة الريدز في ضم اللاعب ماركو أسينسيو، من أجل الحصول على خدمات ساديو ماني.
 

ويريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعزيز صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، ويرى في أسينسيو، البالغ من العمر 23 عاما، خيارا مناسبا لتنويع قدراته الهجومية.

وكان ماركو أسينسيو، أحد أهداف المدرب الألماني يورجن كلوب في الصيف الماضي، قبل أن يتمسك ريال مدريد باستمرار اللاعب.

وتبلغ قيمة أسينسيو السوقية، نحو 85 مليون جنيه إسترليني، وهو من اللاعبين المفضلين لدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لكن تعاقد الملكي مع إيدين هازارد ولوكا يوفيتش، قد يقنع المدرب الفرنسي بالاستغناء عنه.

#ساديو ماني #ليفربول

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