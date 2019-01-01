جامعة بوليتكنك فلسطين تستقبل وفداً من جامعة كونكوك الكورية

رام الله / سما /

ضمن مشروع التعاون ما بين جامعة بوليتكنك فلسطين وجامعة كونكوك الكورية وضمن المشروع الممول من الوكالة الكورية للتنمية، استقبلت الجامعة الوفد الزائر للمُشاركة في دورات تدريبية في مركز التكنولوجيا الحيوية في عدة مجالات ذات العلاقة بنشاطات المركز حيث ضم الوفد الزائر، نائب رئيس جامعة كونكوك الكورية البروفسور تشو، ومدير مكتب العلاقات الدولية البروسفور كيم، ورئيس الجمعية الكورية لعلماء التكنولوجيا الحيوية البروفسور يون، وشملت الزيارة تدريبات مُختلفة وجولة ميدانية حيث اطلع مدير المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية الدكتور يعقوب الأشهب على أنشطة ومختبرات المركز واستعرض الانجازات والمشاريع البحثية.

كما شملت الزيارة لقاء مع رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ الدكتور عماد الخطيب حيث رحب بالوفد وأكّد على العلاقة الإستراتيجية ما بين الطرفين، واستعرض نبذة حول تطورات الجامعة في الآونة الأخيرة سيّما في المجالات العلمية والبحثية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إتفاقية إنشاء المركز الفلسطيني الكوري لأبحاث التكنولوجيا الحيوية في جامعة بوليتكنك فلسطين، حيث سيقوم الوفد الكوري بإعطاء تدريب مُتخصص في حقول ذات علاقة بالتكنولوجيا بواقع أربع لقاءات تدريبية تستمر خلال شهر تموز الجاري، وذلك بحضور طاقم المركز في الجامعة وبعض طلبة الماجستير والمُهتمين بالدورات التدريبية من المجتمع المحلي.