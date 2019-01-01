العسيلي: سنرد على إسرائيل بالمثل إذا منعت دخول منتجاتنا للقدس

رام الله / سما /

أعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي اليوم الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية سترد بالمثل على أي إجراءات إسرائيلية بمنع منتجات فلسطينية من الدخول إلى القدس.

وقال العسيلي لإذاعة "صوت فلسطين" إنه تم اتخاذ قرار حكومي بالتعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية حال تنفيذ قرار منع دخول منتجات الألبان الفلسطينية إلى القدس، بمنع إدخال منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

وأكد العسيلي عمل الحكومة على دعم المنتج الوطني الفلسطيني وحمايته خاصة بإعلان الأول من نوفمبر المقبل يومًا وطنيًا للمنتج الوطني.

وبحسب الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية "الراصد الاقتصادي" فإن السلطات الإسرائيلية قررت ابتداءً من اليوم منع منتجات الألبان الفلسطينية من الدخول إلى القدس.

من جهة أخرى، أكد العسيلي مضي الحكومة الفلسطينية في خطوات تستهدف "الانفكاك الاقتصادي" عن إسرائيل وفق خطة متدرجة تشمل عدة مجالات.

وأشار إلى أن الحكومة أوقفت التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية، والتوجه إلى الأردن ومصر، وإطلاق حوار مع المشافي التركية بهذا المجال.

كما أشار العسيلي إلى التوجه الفلسطيني إلى الطاقة البديلة للاستغناء تدريجيًا عن استيراد الكهرباء من إسرائيل.