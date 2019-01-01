  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العسيلي: سنرد على إسرائيل بالمثل إذا منعت دخول منتجاتنا للقدس

الإثنين 01 يوليو 2019 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي: سنرد على إسرائيل بالمثل إذا منعت دخول منتجاتنا للقدس


رام الله / سما /

أعلن وزير الاقتصاد خالد العسيلي اليوم الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية سترد بالمثل على أي إجراءات إسرائيلية بمنع منتجات فلسطينية من الدخول إلى القدس.

وقال العسيلي لإذاعة "صوت فلسطين" إنه تم اتخاذ قرار حكومي بالتعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية حال تنفيذ قرار منع دخول منتجات الألبان الفلسطينية إلى القدس، بمنع إدخال منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

وأكد العسيلي عمل الحكومة على دعم المنتج الوطني الفلسطيني وحمايته خاصة بإعلان الأول من نوفمبر المقبل يومًا وطنيًا للمنتج الوطني.

وبحسب الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية "الراصد الاقتصادي" فإن السلطات الإسرائيلية قررت ابتداءً من اليوم منع منتجات الألبان الفلسطينية من الدخول إلى القدس.

من جهة أخرى، أكد العسيلي مضي الحكومة الفلسطينية في خطوات تستهدف "الانفكاك الاقتصادي" عن إسرائيل وفق خطة متدرجة تشمل عدة مجالات.

وأشار إلى أن الحكومة أوقفت التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية، والتوجه إلى الأردن ومصر، وإطلاق حوار مع المشافي التركية بهذا المجال.

كما أشار العسيلي إلى التوجه الفلسطيني إلى الطاقة البديلة للاستغناء تدريجيًا عن استيراد الكهرباء من إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذه الاسباب.. حماس لن تتخلى عن البالونات الحارقة

فيديو.. سفير واشنطن يفتتح الجزء الاخير من النفق الاستيطاني بالقدس.. والاردن تحذر

اشتيه: سنبدأ بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب البيت الداخلي

يديعوت: واقعية السنوار منعت جولة قتال جديدة في غزة

تنويه هام للمستفيدين من المنحة القطرية (100)دولار

اسعار الوقود خلال تموز

هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء

الأخبار الرئيسية

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

غانتس يدعو للعودة الى سياسة الاغتيالات وسحق حماس والمنظمات في غزة

اشرف غانم

اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

هدوء غزة الهش ينتظر تدخّل الوسطاء "غير مضمون النتائج"

20190701012019

هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء