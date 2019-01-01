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مناورة للأجهزة الأمنية في البيرة وبيتونيا

الإثنين 01 يوليو 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورة للأجهزة الأمنية في البيرة وبيتونيا


رام الله / سما /

 تعتزم الأجهزة الأمنية إجراء مناورة مشتركة يوم غد الثلاثاء، تحاكي اندلاع حريق كبير في مبنى بلدية البيرة، والسيطرة على مجموعة إرهابية متحصنة في أحد منازل بيتونيا.

وسيتم تنفيذ المناورة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث ستغلق عدد من الشوارع المحيطة ببلدية البيرة ووسط بلدة بيتونيا، وسيلاحظ حركة نشطة لمركبات الإطفاء، والإنقاذ، ودوريات الأمن، وسيارات الإسعاف، بالإضافة الى سماع إطلاق نار ودوي انفجارات.

وتهدف المناورة للتأكد من جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع الأحداث الطارئة وفعالية التنسيق والتكامل في الميدان بين الأجهزة الأمنية ومع المؤسسات المدنية الشريكة، لتعزيز مكامن القوة ومعالجة نقاط الضعف.

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