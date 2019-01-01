انطلاق فعاليات أسبوع الموضة في برلين اليوم

وكالات / سما /

تبدأ اليوم الاثنين فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الألمانية برلين.

ويفتتح مصمم الأزياء النمساوي كريستوف رومبف ظهر اليوم فعاليات الأسبوع على منصة عرض الأزياء في "إي-فيرك"، إحدى الباحات الصناعية القديمة.

وفي المساء يعرض مصمم الأزياء الألماني جويدو ماريا كريتشمر مجموعته الجديدة.

ويلتقي على مدار الأيام المقبلة العديد من المشترين والمصورين والمشاهير في العاصم الألمانية. ومن المنتظر أن تشارك المغنية البريطانية ريتا أورا والناشطة الألمانية على مواقع التواصل الاجتماعي كاتي هوملز.

و خلال أسبوع الموضة سوف يتم عرض تصاميم أزياء لربيع وصيف عام 2020 .