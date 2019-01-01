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تنمية القدس وجامعة القدس المفتوحة تتفقان على توفير 30 منحة لأبناء الأسر الفقيرة

الإثنين 01 يوليو 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

التقى مدير مديرة التنمية الاجتماعية بمحافظة القدس عامر أبو مقدم رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، حيث بحث اللقاء آلية  توفير 30 منحة جامعية بنسبة 50% لطلبة الملتحقين بالجامعة من أبناء القضايا الاجتماعية.

بدوره أكد أبو مقدم أن المنح المقدمة لطلبة من جامعة القدس تأتي في اطار الشراكة المستمرة بين الوزارة والجامعة، وتهدف الى تطبيق رؤية وإستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية الجديدة التي تهدف الى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة ودمجها بعجلة الانتاج والتنمية المستدامة وتوفير الخدمات الاجتماعية لها .

وثمن أبو مقدم هذه المنحة التي وفرتها الجامعة لابناء القضايا الاجتماعية ، وهي منحة دائمة لكافة الفصول ،والتي تؤكد الروح الوطنية والتعاون والتكاتف الاجتماعي ن وخصوصا تجاه ابناء العاصمة التي تعاني من ظلم الاحتلال وإجراءاته القمعية المتواصلة .

وقدم أبومقدم الشكر باسم الوزير وطاقم الوزارة ومديرية القدس للدكتور يونس عمرو على هذه المنحة التي تؤكد على التعاون والشراكة ، وعلى حرص الجامعة على مساندة ابناء الاسر الفقيرة وتخفيف الاعباء عنهم وحرصها على العلم الذي يعتبر السلاح الاقوى في مواجهة الاحتلال وبناء مؤسسات دولة فلسطين .

أما في اطار تمكين ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة  فقد اتفقت مجموعة التخطيط للخدمات الاجتماعية بمحافظة القدس وجمعية الهلال الاحمر على عقد دورة لغة اشارة بواقع (٢٥) ساعة تدريبة تستهدف أربعة عشر اكاديميا واداريا من جامعة القدس ابو ديس وتسعة اشخاص من مؤسسات المجتمع المدني.

بدوره أوضح أبو مقدم أن هذا التدريب هو أولى خطوات مجموعات التخطيط في محافظة القدس وجامعة القدس اتجاه الاشخاص ذوي الاعاقة لتصبح الجامعة نموذجية وصديقة للأشخاص ذوي الاعاقة مما يسهل التعامل مع الاشخاص من ذوي الاعاقة السمعية.

#القدس المفتوحة

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