التربية و"أنيرا" يبحثان تعزيز التعاون لتطوير قطاع رياض الأطفال

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه، اليوم، مع وفد من مؤسسة "أنيرا" سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة وتطوير قطاع رياض الأطفال في فلسطين.

وفي هذا السياق، شدد عورتاني على الأهمية الكبيرة والحرص الذي توليه الوزارة لدعم وتعزيز قطاع رياض الأطفال؛ نظراً لأهمية هذا القطاع ودوره الكبير في بناء شخصية الطفل وتكوينه المعرفي والسلوكي والقيمي.

وشدد الوزير على ضرورة التركيز على جودة مخرجات البرامج التطويرية التي تستهدف قطاع الطفولة المبكرة؛ بما يضمن تعزيز السلوكيات السليمة والبناء المعرفي السليم للأطفال، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة على صعيد زيادة أعداد رياض الأطفال وتعزيز التحاق الطلبة بها.

وتطرق عورتاني إلى أهمية عقد مؤتمرات دولية وتبادل الخبرات والشراكة مع الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة؛ للارتقاء بقطاع رياض الأطفال.

من جانبه، أشاد مدير برنامج التعليم في مؤسسة "أنيرا" سليمان مليحات بالحرص الذي توليه الوزارة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة، وتركيزها على تعزيز وزيادة رياض الأطفال؛ خاصة في المناطق النائية والمستهدفة بفعل الاحتلال.

وأكد التزام "أنيرا" بشراكتها الراسخة مع الوزارة لمواصلة افتتاح المزيد من رياض الأطفال والتركيز على جودة المخرجات من هذه الرياض.