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صورة.. ريهام سعيد تعاني مرضاً خطيراً: "حين وفاتي لا تهجروني"

الإثنين 01 يوليو 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. ريهام سعيد تعاني مرضاً خطيراً: "حين وفاتي لا تهجروني"


وكالات / سما /

تعاني المذيعة المصرية ريهام سعيد مرضاً خطيراً وهو عبارة عن بكتيريا تشوه الوجه.

وكانت قد خضعت ريهام لعملية خطرة في الوجه، حيث أكد الأطباء أن الخطر لازال قائما، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويتخوف الأطباء من وصول البكتريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة، حتى لا تنتشر تلك البكتريا في الجسم ويصعب السيطرة عليها والتي قد تؤدي بدورها إلى الوفاة، وشدد الأطباء على ريهام سعيد ضرورة الراحة لمدة شهر ومنع أي زيارة أو رؤية أحد خلال هذا الشهر.

وقد طلبت ريهام من متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لها، فنشرت على حسابها الرسمي على انستغرام صورة جاء فيها: “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.



ريهام

#ريهام سعيد

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