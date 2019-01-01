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رئيس الموساد: دول في المنطقة تتعاون معنا سرًا و فرصة نادرة لتحقيق سلام شامل

الإثنين 01 يوليو 2019 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد: دول في المنطقة تتعاون معنا سرًا و فرصة نادرة لتحقيق سلام شامل


القدس المحتلة / سما /

زعم رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، اليوم، الإثنين، أنّ إيران تقف وراء الهجمات على ناقلات النفط في الخليج، وأن الهجمات "صودق عليها من قبل القيادة الإيرانيّة، ونفّذها الحرس الثوري"، ناقلا ذلك عن "مصادر استخباراتيّة إسرائيلية مؤكّدة".

ووردت تصريحات كوهين خلال مشاركته في "مؤتمر هرتسليا للأمن" السنوي، اليوم، الإثنين، وتطرّق خلاله لعددٍ من القضايا، مثل الملف النووي الإيراني، والتوترات في الخليج العربي، والخطة الأميركيّة لتسوية القضيّة الفلسطينيّة.

ونقل كوهين تقديرات جهازه بأن هناك "فرصة اليوم للوصول إلى اتفاق سلام شامل مع دول عربيّة بسبب التهديد الإيراني. هناك شبّاك فرص ربّما يكون لمرّة واحدة فقط"، وكشف أن الجهاز أقام وحدةً "لعلاج القضايا السياسيّة، من أجل تحديد فرص السلام"، وبرّر هذه التعديلات بالقول إنّ "للموساد دورًا لرصد فرص السلام، والدفع بمسارات لتحقيق السلام".

وادّعى كوهين أنّ هناك دولا في المنطقة "تعترف بإسرائيل وتقيم معها علاقات تعاون. لدولتين من هذه الدول فقط يوجد اتفاق سلام، هما مصر والأردن. للدائرة المهمّة للسلام انضّمت دول أخرى في المنقطة، سرًا، ومن خلف الأضواء".

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