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الأفعى "الآكلة للبشر".. طليقة في كامبريدج

الإثنين 01 يوليو 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأفعى "الآكلة للبشر".. طليقة في كامبريدج


وكالات / سما /

دبت حالة من الرعب في مدينة كامبريدج شمال العاصمة البريطانية، بعد رصد أطول ثعبان في العالم يزحف في أحد شوارع المدينة.

وأفادت "سكاي نيوز"، بأن الشرطة تحدثت عن رصد أفعى مشبكية يصل طولها إلى 2.7 متر في شارع سكني بمنطقة "لويفيل روود" في كامبرديج صباح امس الأحد.

وتقول الشرطة البريطانية التي حددت مالك هذه الأفعى، بأنها تبذل جهودا من أجل العثور عليها.

وجنوب شرق آسيا هو موطن الأفعى المشبكية، التي تعتبر الأطول في العالم، إذ يمكن أن يصل طولها إلى 9.6 متر.

ورغم شكلها المرعب وطولها اللافت، إلا أن الأفعى المشبكية ليست سامة، لكنها تعتمد على عصر فرسيتها حتى الموت.

ويمكن للأفعى المكتملة النمو من هذا النوع أن تفتح فكيها، بما يكفي لابتلاع إنسان.

وفي يونيو الماضي، عثرت السكان في إندونيسيا على سيدة في حالة سليمة ابتلعتها أفعى مشبكية وصل طولها إلى 8 أمتار.

#كامبريدج

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