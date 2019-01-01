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الاحتلال يقرر تسليم جثمان شهيد العيساوية

الإثنين 01 يوليو 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تسليم جثمان شهيد العيساوية


القدس المحتلة / سما /

قررت شرطة الاحتلال اليوم الاثنين، تسليم جثمان الشهيد محمد عبيد من بلدة العيساوية شمال القدس المحتلة، خلال ساعتين، لدفنه.

واشترطت شرطة الاحتلال عدم إطلاق النار في الهواء أثناء التشييع، أو ارتداء اللثام.

واستشهد الشاب عبيد (20 عامًا)، الخميس الماضي بعد إصابته برصاص الاحتلال، في مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية في العيساوية.

وفي وقت سابق، اشترط الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد، أن يتم دفنه في مقبرة شارع صلاح الدين في ساعات المساء، بحضور ما لا يزيد عن 50 شخصًا، وعدم رفع الأعلام والرايات، ودفع كفالة قيمتها 25 ألف شيكل لضمان تنفيذ الشروط، وهو ما رفضته العائلة بشكل قاطع.

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