فلسطيني من الطيبة يتسلم رئاسة بنك لئومي الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

تسلم سامر حاج يحيى وهو فلسطيني من سكان الطيبة داخل الخط الأخضر، رئاسة مجلس إدارة بنك لئومي أكبر بنك في إسرائيل.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن حاج يحيى سيخلف المدير السابق دافيد برودت الذي أدار البنك لمدة 9 سنوات مشيرةً إلى أن تعيينه سيخضع لموافقة المشرف العام على البنوك الإسرائيلية.

ويُتوقع أن يصبح القرار ساري المفعول بعد 21 من شهر تموز/يوليو الجاري.

ويعتبر حاج يحيى صاحب خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي، وعمل مستشارًا لقسم الاقتصاد في الجامة العبرية بالقدس، ومحاضرًا لبرنامج الماجستير في الاقتصاد المالي.

وهنأ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاج يحيى بالمنصب الجديد وتمنى له النجاح.