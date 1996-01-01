  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

مخترع "الفلاش ميموري" يعتذر للعالم

الإثنين 01 يوليو 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخترع "الفلاش ميموري" يعتذر للعالم


وكالات / سما /

أعرب مخترع "الفلاش ميموري"، العالم الهندي، أجاي بهات، عن الصعوبات التي يواجهها البعض عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

وقال بهات إنه يدرك تمام الانزعاج الذي يشعر به الجمهور من خلال استخدام هذه الأداة التي صممها، خلال محاولة وضعها في المدخل المخصص لها بالحواسيب، وفق ما أوردت الإذاعة الأميركية العامة " أن. بي .أر".

ويشير العالم الهندي إلى الانتقادات الكثيرة على شبكات التواصل التي تتحدث عن الفشل المتتالي قبل إتمام عملية إدخال "الفلاشة".

وقاد بهات الفريق العلمي الذي اخترع هذه الفلاشة في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1996.

وتعرف "الفلاش ميموري" اختصارا بـ" USB" أي الناقل التسلسلي العام، الذي يسمح بنقل الملفات منحاسوب إلى آخر عبر قطعة معدنية صغيرة.

وعلى الرغم من تصميمها الذي أخذ شكل المستطيل، الذي تم اعتماده من قبل جميع مصنعي الحواسي تقريبا، إلا أن العالم الهندي اعترف أنه ربما كان هناك طريقة أفضل.

#الفلاش

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذه الاسباب.. حماس لن تتخلى عن البالونات الحارقة

نتنياهو: قد نضطر إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد غزة

فيديو.. سفير واشنطن يفتتح الجزء الاخير من النفق الاستيطاني بالقدس.. والاردن تحذر

اشتيه: سنبدأ بسلسلة إجراءات قريبا لترتيب البيت الداخلي

يديعوت: واقعية السنوار منعت جولة قتال جديدة في غزة

تنويه هام للمستفيدين من المنحة القطرية (100)دولار

اسعار الوقود خلال تموز

الأخبار الرئيسية

اشتية: سندفع رواتب موظفي غزة والضفة هذا الشهر بهذه النسبة ..

غانتس يدعو للعودة الى سياسة الاغتيالات وسحق حماس والمنظمات في غزة

اشرف غانم

اشرف غانم يتحدث عن هروبه الى اسرائيل بعد مطاردة المخابرات الفلسطينية له

هدوء غزة الهش ينتظر تدخّل الوسطاء "غير مضمون النتائج"

20190701012019

هجومان جويان إسرائيليان على دمشق وحمص يخلفان 4 شهداء