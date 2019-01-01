هكذا تتعامل مع الإشعارات "المزعجة" من "غوغل مابس"

وكالات / سما /

يعتبر تطبيق خرائط غوغل من أهم التطبيقات التي يعتمد عليها الملايين من المستخدمين بشكل يومي، ولكن الإشعارات الخاصة بالتطبيق قد تشكل إزعاجاً لمعظم المستخدمين، حيث إن معظم هذه الإشعارات مضبوطة في إعدادات التطبيق لتعمل بشكل افتراضي.

توجد 10 فئات رئيسية للإشعارات في تطبيق (خرائط غوغل) Google Maps وفقاً لآخر تحديث أطلقته غوغل للتطبيق، وتضم كل فئة من هذه الفئات إشعارات خاصة بها، فمثلاً: توجد فئة إشعارات (لمساهماتك) Your Contributions التي تضم إشعارات مثل: التي تظهر تلقائياً لسؤالك عن مكان ما قمت بزيارته منذ فترة قصيرة.

يذكر أن بعض هذه الفئات قد لا تحتوي على عدد كبير من الإشعارات، فمثلاً عندما تفتح فئةTraffic ستجد فيها نوعين من الإشعارات فقط، بينما فئات مثل: (المساهمات) و(الناس والأماكن) People & Places؛ تجد فيها أنواعاً كثيرة من الإشعارات.

بالطبع توجد بعض الإشعارات المهمة التي قد تحتاجها إلى عدم إيقافها، ولكن معظمها قد لا يكون ضرورياً بالنسبة لك، لذلك من الأفضل أن تقوم بإيقافها، ويمكنك القيام بذلك من خلال الدخول إلى كل فئة وإيقاف أي إشعارات تراها غير مهمة بالنسبة لك.

إيقاف الإشعارات في تطبيق خرائط غوغل:

فيما يلي طريقتان لإيقاف أي إشعارات غير مهمة في تطبيق خرائط غوغل على هواتف أندرويد، إحداهما طريقة عامة لأي إصدار من نظام (أندرويد) قبل الإصدار التاسع (أندرويد باي)، والأخرى بها ميزة إضافية مخصصة لنظام (أندرويد 9 باي) Android 9 Pie.

أولًا: إيقاف الإشعارات في الهواتف التي تعمل بأي بإصدار قديم من نظام أندرويد:

• انتقل إلى التطبيق على هاتفك.

• اضغط على علامة القائمة الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

• مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار الإعدادات Settings.

• اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications، ستظهر أمامك جميع فئات الإشعارات، قم بالدخول إلى كل فئة لإيقاف أي إشعارات غير مهمة بالنسبة لك.

ثانياًَ: إيقاف الإشعارات في الهواتف التي تعمل بإصدار (أندرويد 9 باي):

• قم بالضغط لفترة على أيقونة تطبيق خرائط جوجل الموجودة على هاتفك.

• اضغط على علامة (!)، والتي ستقوم بتوجيهك مباشرة إلى صفحة معلومات التطبيق.

• اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications، ستظهر أمامك جميع فئات الإشعارات حيث يمكنك إيقاف أي إشعار غير مهم.

• يمكنك أيضاً القيام بإيقاف فئة كاملة بما تحتويه من إشعارات بضغطة واحدة على زر التبديل الموجود بجوار اسم كل فئة من فئات الإشعارات، وهذا الخيار متاح فقط في أجهزة أندرويد التي تعمل بالإصدار التاسع من نظام التشغيل ( أندرويد 9 باي).

كيفية التحكم في أذونات تطبيق خرائط غوغل:

• قم بالضغط لفترة على أيقونة تطبيق خرائط جوجل الموجودة على هاتفك.

• اضغط على علامة (!)، للانتقال إلى صفحة معلومات التطبيق.

• اضغط على خيار (الأذونات) Permissions.

• ستظهر لك قائمة بجميع الأذونات التي يطلب التطبيق الوصول إليها مثل: الكاميرا، والميكروفون، وجهات الاتصال، وموقعك الجغرافي، ومساحة التخزين الداخلية، قم يإيقاف كل الأذونات ماعدا الوصول للموقع الجغرافي، من أجل الحفاظ على خصوصيتك.