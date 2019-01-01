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بلدية غزة تدعو الباعة المتجولون إلى خفض مستوى مكبرات الصوت

الإثنين 01 يوليو 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

دعت بلدية غزة الباعة المتجولون في الشوارع والأحياء إلى خفض مستوى مكبرات الصوت التي يستخدمونها للترويج عن بضائعهم والتي تتسبب في إزعاج المواطنين لاسيما فئة كبار السن والمرضى وفئات المجتمع الأخرى .

وأوضحت أن المئات من الشكاوي يتقدم بها المواطنون شهرياً وترد للبلدية بخصوص أصوات المكبرات التي يستخدمها الباعة وكانت البلدية تعمل من خلال دائرة النظام والانضباط على الحد من الظاهرة والتقليل من أثارها .

وبينت البلدية أنها نشرت منشورات توعوية تتضمن وجوب خفض مستوى صوت مكبرات الصوت وعدم استخدامها في أوقات ماقبل الساعة  10 صباحاً ومابعد الساعة 10 ليلاً.

وذكرت البلدية أن الحد المسموح به هو 60 ( ديسبل ) ويستخدم الباعة المتجولون نحو 100 إلى 120 ديسبل مما يتسبب في حالات إزعاج للمواطنين لاسيما في الأحياء عالية الكثافة السكانية والمكتظة بالسكان .

 ونوهت البلدية إلى أنه سيتم التنسيق مع دوائر الشرطة المختصة في عملية ضبط المخالفين وإلزامهم بضرورة الالتزام بعد رفع الصوت ومخالفة النظام وضرورة الالتزام بالإرشادات  .

#بلدية غزة

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