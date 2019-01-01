الاحتلال يعتقل مزارعا ويستولي على جراره الزراعي جنوب جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مزارعا من بلدة ميثلون جنوب جنين، واستولت على جراره الزراعي .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المزارع مراد مرعي نعيرات ( 45 عاما)، عقب دهم منزله في البلدة وتفتيشه، كما استولت على جراره الزراعي.

وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصب الحواجز شمال شرق وجنوب جنين، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها بالقرب من الجامعة العربية الأميركية، وعلى الشارع الالتفافي، وفي محيط بلدات: مسلية، وصانور، وميثلون.