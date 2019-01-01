"أوريدو" تحتفي ببعثة مركز بلاطة

وكالات / سما /

أقامت شركة "أوريدو" مأدبة عشاء على شرف بعثة فريق مركز شباب بلاطة "بطل كأس كرة القدم في الضفة الغربية المحتلة" مساء الأحد في فندق سيدار غرب مدينة غزة، بعد لعبه مع خدمات رفح "بطل الكأس في قطاع غزة" بذهاب نهائي كأس فلسطين.

وحضر الحفل نائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو سليم، وأعضاء الاتحاد، وعضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، وهيثم أبو شعبان الرئيس التجاري لشركة أوريدو، وجمال البحيصي أمين سر المكتب الحركي الرياضي لحركة فتح، ومحمد حلس ممثل وزارة الشباب والرياضة، ورئيس نادي خدمات رفح جمال حرب.

وقال أبو شعبان إن شركة "أوريدو" تفتخر برعايتها لدوري المحترفين، والدوري الممتاز، وكأس الشهيد ياسر عرفات، ونهائي كأس فلسطين في إطار دورها تجاه الشباب والرياضة.

وأشاد أبو شعبان بالشراكة الدائمة مع اتحاد القدم لإنجاح المسابقات الرياضية التي ينظمها الاتحاد، ورحب ببعثة مركز شباب بلاطة، متمنياً أن يكون العام المقبل دخول البعثات الرياضية إلى قطاع غزة بدون معيقات الاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن الأسرة الرياضية الفلسطينية هي الفائزة بوحدة وتلاحم الشباب الرياضي في فلسطين.

من جهته، شكر أبو سليم شركة "أوريدو" على كل ما قدمته للحركة الرياضية، وقال إن الإنجاز تحقق من خلال إقامة المباراة والعرس الرياضي الوطني والجماهيري، ورحب ببعثة شباب بلاطة، متمنياً التوفيق لهم في البطولات المقبلة.

كما شكر أبو سليم مجلس إدارة نادي خدمات رفح على جهودهم الكبيرة في إنجاح المباراة، مشيداً بدور الشرطة، والإعلام الرياضي.

بدوره، شكر حرب شركة "أوريدو" على رعايتها للبطولات، مشيداً بدور اتحاد القدم في تنظيم المسابقات الرياضية، وتمنى أن يقام كأس فلسطين في مدينة القدس الشريف.

من جانبه، نقل عماد اشتيوي المتحدث باسم نادي بلاطة تحيات رئيس النادي نمر شرايعة، موجهاً شكره للأسرة الرياضية في قطاع غزة على حفاوة الاستقبال.

وفي نهاية الحفل قدم نادي بلاطة دروع التكريم لشركة "أوريدو"، واتحاد القدم، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وخدمات رفح، والحارس هيثم فتيحة، فيما قدم المكتب الحركي الرياضي لحركة فتح درع لنادي بلاطة.