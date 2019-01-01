أبو عريضة يعلق على نتيجة ذهاب كأس فلسطين

غزة / سما /

أكد إسلام أبو عريضة المدير الفني لخدمات رفح, أنه غير راضٍ عن تعادل فريقه مع مركز بلاطة (1-1), في ذهاب كأس فلسطين.

وقال أبو عريضة في تصريحات تلفزيونية, إن بلاطة كان أكثر جاهزية من فريقه, كونه لعب مباريات كأس أبو عمار مؤخرا, في الوقت الذي انتهى فيه الموسم بغزة قبل حوالي شهرين.

وأضاف: "اللياقة البدنية للخصم كانت أفضل منا, لأن الموسم لم ينته في الضفة المحتلة (...), بالتأكيد موقعة الإياب ستختلف كثيرا".

وأشاد بالروح الرياضية العالية للفريقين, متمنيا أن يعود فريقه متوجا بلقب كأس فلسطين من الضفة المحتلة الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تجري موقعة الإياب الأربعاء على ملعب نابلس البلدي, إذ سيكون "الأخضر" الرفحي بحاجة للفوز بأي نتيجة أو التعادل (2-2) أو أكثر للعودة إلى قطاع غزة متوجا باللقب.