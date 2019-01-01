توزيع المناصب الإدارية في شباب رفح

غزة / سما /

أعلن نادي شباب رفح, عن توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء الذين نالوا ثقة الجمعية العمومية, عقب الانتخابات التي جرت مؤخرا.

وعيّن النادي جلاء أبو نار رئيسا, وياسر المغربي نائبا للرئيس, وأحمد المبحوح أمينا للسر, وعطية عبد العال أمينا للصندوق, وصالح النمس مسؤولا عن الأنشطة والتخطيط والتطوير, وسلطان عدوان ناطقا إعلاميا.

كما تم تشكيل لجنة رياضية في النادي مكونة من أبو نار, والمغربي, ومحمود قشطة مشرفا على ملف كرة القدم.

وسيواصل المجلس اجتماعاته المكثفة خلال الفترة المقبلة لمتابعة الملفات المهمة, أبرزها كرة القدم, واختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول.